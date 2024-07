11 jeux de rôle (sur table) solarpunk

Waxworm est un jeu sur l’héritage, la survie, la rancune, l’amour et la reconquête d’un monde qui vous a été enlevé par d’autres. Il s’agit également d’un jeu de rôle sur table solarpunk aux règles légères, qui se déroule dans un monde recouvert d’eau et de tours de béton cassées qui cuisent au soleil, et qui doit son nom à la théorie discutable selon laquelle les vers de cire pourraient bien être en passe de digérer un jour le plastique. Les joueuses peuvent se retrouver à aider à la régénération de communautés brisées à la dérive sur les vagues. Elles peuvent aussi se retrouver elles-mêmes à la dérive, à la recherche d’une communauté dans laquelle elles pourront évoluer.

Dans Waxworm, chaque joueuse agit au nom de l’Équipe, plutôt qu’en tant qu’individu. Ces équipages travaillent ensemble pour grandir et se soutenir mutuellement, et faire face à l’adversité sur les vagues et les îles. Le cœur du jeu consiste à explorer les relations au sein des équipages et entre eux, et à découvrir comment ces dynamiques évoluent au gré des départs et des arrivées des membres de l’équipage.



Les joueuses ont également la possibilité de construire et de développer les vaisseaux de leurs équipages (…) Waxworm est un jeu avec MJ optionnel. (…) Le jeu s’inspire de diverses sources, dont Spiritfarer, The Quiet Year, Stardew Valley et l’exploration réelle des océans. Waxworm s’articule autour de l’aspect « doux » et « doux-amer », encourageant les joueuses à développer des histoires de guérison et de croissance, joyeuses et estivales.

Le jeu est disponible sur itch.io